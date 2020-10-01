頭號目標——神舟寶駒形勢有利

今期國慶賽馬，因為是連續三次沙田日賽的第二日，故出現較多冷場，全日竟有六場出馬在十匹或以下，情況算是少見。根據坊間智慧，出馬少的場合反而易爆冷；而在筆者印象中，出冷之馬很多時是跑法主動馬。其實這現象有合理解釋，因為一些步速偏快場合，未必一定是早段便快，有機會是中段才扯快，原因會有一些馬被頂在外疊無法取得遮擋，與其望空留後，不如索性順勢上前，令前領馬因受到威脅而不自覺地放快了。反之若出馬少，以第二場只八匹馬為例，若是成雙成對，包尾的一對馬都只是第四排，不算太被動，所以亦無必要提早移出上前，領放的馬未受威脅，自然有權慢放，形勢便有利前置了。



第二場三班千八米。此場馬大多慢腳，領放馬只「神龍駒」一匹，守好位的估計必是「神舟寶駒」，若步速慢，兩駒同樣可賺形勢，但筆者對後駒更有憧憬。



首先，「神舟寶駒」於暑期間上了從化，其實只休息了四天，操練符合偉廄今季初的急攻模式，既然已於谷戰開鑼熱身，估計不會再歎慢板。其次是此駒上仗在谷草熱身的成績看似一般，其實在直路一直未能拉出望空，根本未有充分發揮。熱身後「神舟寶駒」今仗換上馬房殺手波健士，轉戰沙田有博你唔信之嫌，若臨場一如預期般出現慢步速，此駒能守好位正是本身最煞食跑法，隨時殺入一席。



仲達