勝在有方——英之友弱組開勝門

「英之友」前季初全盛時可在田草千二打疊四仗入三甲而得兩W兩P，升至三班仍能氣走演出甚準之「力奇先鋒」和「歡樂小子」，當時可交出三班中上級水準。其後表現回落，上季中回到四班表現仍沉。但568場次突然跑得勁，從十二檔切入後被頂在二疊，頭兩段交出45秒74段段快跟，仍能氣走四班中級馬「惜多福」和步速相對有利之「超勁勇士」，可跟超級馬「眾歡笑」串Q，本身水準值四班中上級，可見退化並不多。可能此役耗力較多，其後便無法保持。今隔了兩個半月，消疲態後用十磅生，比該役少負十三磅之多，貼欄順放望可在弱組重開勝門。



「戰鬥英雄」剛戰以快時間入Q，走勢比前有進，四歲PPG現處大熟黃金期 ，可像同父馬般於田草取得佳績。「一切順利」埋門試閘稍有進展，夠晒噸位，初出稍蝕也可爭。



方駿暉