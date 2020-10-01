重點出擊——將耀機會看俏

第十場「將耀」前季一出即勝，看其贏馬姿態與難度，按理上季應可扶搖直上，但殊不知往後無以為繼。筆者推測是上季告東尼存心部署牠以打吡為目標，所以季初階段已增程至千八，但問題是中長途賽是另一個世界，本身進度未足之下，只能偶爾接近。直至季末兩仗，此駒分別報跑較低級數的谷草和泥地，看來練者也心急尋找出路。



今季初「將耀」終於鳥倦知還，重返田草千四贏馬路程，可是上仗面對進度一日千里的「勁搏」，在讓後駒兩磅兼全條直路走內疊不利之下，最終僅負頭位屈居亞軍，且看「勁搏」勝後升班能以無敵姿態再下一城，顯然「將耀」之敗並不足辱。再講，總場次009也是今季的強組賽事，當中「天池怪俠」、「佳運來」及「健康在望」等再出也有佳績，即使「將耀」今次升班而戰，機會也值得看俏。



安西教練