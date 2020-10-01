伊仁絮語——鑲白旗製造驚喜

周俊樂近期手風轉順，觀乎他剛周日贏「印水紙」的發揮，證明騎功日益進步。事實上，他的十磅優惠非常有利，儘管今期出馬不多，但其座騎得到輕磅之助，頓時威力大增。



第二場「鑲白旗」來港前曾在意大利勝出千六米二級賽，然而當地的賽事水準與香港頗大差距，因此來港後苦戰至第二十個回合才打開勝門，整體演出令人失望。但上仗復出跑谷草一哩，熱身性積也只負三乘許，表現尚算不俗。今場對手欠缺快放馬，若牠能在早段且放且走，或有機會製造驚喜。



第四場「心中有您」對上四仗在薛恩胯下取得一勝兩位，上仗沿途一步不蝕，但明顯加速力不及對手，結果三甲不入。今仗改配周俊樂兼排一檔，只要能夠把握早段，隨時一放到底。



Ian