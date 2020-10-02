馬場浮世繪——巴度神勇六騎一贏四位

昨日巴度演出神勇，全日六匹座騎共取得一冠三亞一季，其中「福多寶」在其胯下半冷掄元，練者賀賢透露：「『福多寶』曾接受喘鳴症手術，如今證實非常成功，因為沒有影響戰鬥力。此駒是我馬房少數派往從化訓練的馬匹，今仗能夠取勝，當地馬房職工應記一功。牠過往在較乾快場地操練後，腳部曾出現酸痛，但從化場地較鬆軟，十分合適，並且取得成果。馬主賽前曾經問我，馬兒會否運回從化，我當時說賽後決定，現在大家已經知道答案了。」



馬場浮世繪



