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馬場浮世繪——家俊太太生日帶旺起孖

2020-10-02 列印
馬場浮世繪——家俊太太生日帶旺起孖
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　　昨日中秋佳節，剛好亦是梁家俊太太阿Kit的生日，而梁家俊亦演出神勇，先後勝出「飛馬輝煌」和「會展達人」，今季首度梅開二度，雖然阿Kit沒有入場，但相信也會為老公感到開心。

馬場浮世繪

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