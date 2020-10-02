馬場浮世繪——告東尼師徒破兩年悶局

在加拿大，中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟引渡案，昨日再次在卑斯省法院開庭。孟晚舟的律師團隊強調，美方提供的文件遺漏關鍵證據，存在嚴重的誤導，強調孟晚舟並無可以隱瞞華為與伊朗的業務往來。 此外，開庭期間，孟晚舟戴著印有「台灣製造」的紫色口罩，成為傳媒焦點。聆訊當日，左腳戴著電子腳鐐的孟晚舟相隔數月後再親自出庭，今次聆訊預計為期五日。美方早前提供一份十六頁文件，指在二○一三年八月，孟晚舟在與滙豐銀行的一場會議上利用該文件作報告，掩蓋華為與子公司Skycom的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導滙豐，導致滙豐違反美國的制裁規定。 孟晚舟律師團隊則指，美方的引渡要求存在缺陷，...

2020-09-30