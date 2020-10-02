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馬場浮世繪——告東尼師徒破兩年悶局

2020-10-02 列印
馬場浮世繪——告東尼師徒破兩年悶局
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馬場浮世繪——告東尼師徒破兩年悶局
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　　告東尼昨日憑「線路勇駒」勝出在港從練第一千三百場頭馬，賽後他興奮地做出一和三的手勢，喜悅心情表露無遺。而更有意義的是，此場頭馬乃由徒弟蔡明紹建功，查騎者對上一次為師傅贏馬，已要數到二○一八年的「加州福星」了，師徒相隔兩年多終於再㩗手進入凱旋門！

馬場浮世繪

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