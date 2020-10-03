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馬場浮世繪——莫艾誠禁藥覆檢結果呈陰性

2020-10-03 列印
  去年英國冠軍騎師，今年亦暫時以一百一十一場頭馬，在當地騎師龍虎榜領先的莫艾誠，於今年七月十九日在法國尚蒂伊馬場策騎上陣，賽後所呈交的尿液樣本，被發現對毒品可卡因的代謝物呈陽性反應。法國馬會在八月中將化驗結果告知莫艾誠，騎者隨即安排一間獨立化驗所，在八月二十二日將其頭髮呈交接受檢驗，數日後化驗結果顯示，莫艾誠對該禁藥呈陰性反應，證明他從沒有使用該毒品，他已將該化驗結果呈交法國馬會。

  而法國馬會現正等待同一尿液樣本，在另一個獨立化驗所的化驗結果，才會作出進一步行動。莫艾誠揚言將會盡自己所有能力，證明自己清白，並感謝朋友和馬迷支持。

馬場浮世繪

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