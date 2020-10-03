馬場浮世繪——莫艾誠禁藥覆檢結果呈陰性

而法國馬會現正等待同一尿液樣本，在另一個獨立化驗所的化驗結果，才會作出進一步行動。莫艾誠揚言將會盡自己所有能力，證明自己清白，並感謝朋友和馬迷支持。
馬場浮世繪
美國新冠肺炎疫情嚴峻，雖然白宮過往有職員確診，總統特朗普都安然無恙，但終於失守「中招」。特朗普昨日確認與夫人梅拉尼婭確診新冠肺炎，正在白宮隔離，但強調自己很快康復。據悉，他已出現輕微徵狀。疑攻陷特朗普...
2020-10-03
中美關係緊張持續，早前外電報道指外界擔憂中美將迎來「新冷戰」。而中國駐美大使崔天凱就表明中方立場，指中方堅決反對「新冷戰」和「脫鈎」，強調推動中美關係「健康穩定發展」的初心從未改變。他又指面對疫情，加強國際協調合作、改革和完善國際治理才是正道。 報道指，崔天凱坦言中美關係正經歷建交四十一年來罕見的嚴重困難，強調目前首要行動是將雙邊關係重回正軌。他又指，有些人企圖否定兩國關係的發展成果，並鼓動中美「脫鈎」，挑起意識形態對抗和「新冷戰」，嚴重損害兩國人民利益。即使如此，中方始終本着善意及誠意發展對美關係，推動兩國走上「不衝突不對抗」、「相互尊重」及「合作共贏」的正確軌道。 中...
2020-10-03
美國大選下月舉行，不過共和黨籍的德州州長阿博特臨時下令大幅縮減收集郵寄選票的地點，要求每縣只可設置一個地點，而且會監督選民是否為親自投寄，以增加投票安全。另美國總統特朗普試圖為拒絕譴責白人至上主義事件...
2020-10-03
由萊蒙國際及俊和發展合作發展的何文田128 WATERLOO，本周公佈首批50伙價單，包括一房及兩房戶，當中最平一房戶折實782.8萬入場，最快本月內開售，三房及四房戶則於日後以招標方式推出。 萊蒙國...
2020-10-03
日本股市前日經歷東京證交所交易系統故障而全日停市後，昨日順利恢復交易，但日股先升後回落，收跌155點或0.67%，報23029點。日本財務大臣麻生太郎表示，日本金融廳已下令東京證券交易所，盡快匯報星期...
2020-10-03
列斯聯瘋子主帥比爾沙貴為曼城領隊哥迪奧拿的啟蒙老師，其進攻足球哲學在開季經已得到球壇認同。今晚聯賽領軍主場迎戰傷兵滿營的藍月，比爾沙將遣親手提拔成才的中鋒班福特攻陷徒弟傷兵滿營的防線，七倍主勝博得過。 （Now621台周日凌晨0:30直播） 身為進攻狂人的比爾沙今季帶領列斯聯重返英超，堅持狂風掃落葉風格，開季三輪聯賽兩勝一負共入八球，唯一敗仗3:4不敵利物浦也獲外界好評。其風格影響不同名帥，哥迪奧拿就是其中之一。 哥帥球員時代○二至○三球季效力羅馬期間，隊友巴迪斯圖達介紹：「如果你打算執教鞭，你一定要向比爾沙請教。」兩人一見如故，比爾沙更將排陣戰術、球員管理和應付傳...
2020-10-03
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
ViuTV靈探比賽真人騷《鬼同妳上位》，眾參賽者為爭上位真係鬼都唔驚，相當博命，最終由Mangie（羅翠雯）勝出。雖然節目播畢，但一班索女個個有條件在圈中發展，好似「長腿女神」Odilia（陳康琪）、...
2020-10-03
特朗普和拜登的首場辯論吵得一塌胡塗，連主持人華萊仕也控制不住場面，十分有趣。 雖然有些美國人民大失所望，覺得有失總統選舉的體面。但萬事以正能量去看，兩個辯論者一個主持人，三個加起來超過二百歲的老男人，還有如此精力火氣，真是可喜。特朗普和拜登，一個現任總統，一個前副總統，吵起來一點架子都沒有，放下身段，令美國總統競選辯論普及化至香港維園阿伯大鬧「城市論壇」水準，相信可令美國廣大老人家看得開心如意，如今人口老化，老年選民愈來愈多，誰得到他們歡心，便得選票。 這些相當可觀的票源，感情強過理性，與其滔滔不絕講大道理令人睏倦，倒不如火花四濺吵架叫人精神。年逾古稀的老男人如此有...
2020-10-03
去年英國冠軍騎師，今年亦暫時以一百一十一場頭馬，在當地騎師龍虎榜領先的莫艾誠，於今年七月十九日在法國尚蒂伊馬場策騎上陣，賽後所呈交的尿液樣本，被發現對毒品可卡因的代謝物呈陽性反應。法國馬會在八月中將化驗結果告知莫艾誠，騎者隨即安排一間獨立化驗所，在八月二十二日將其頭髮呈交接受檢驗，數日後化驗結果顯示，莫艾誠對該禁藥呈陰性反應，證明他從沒有使用該毒品，他已將該化驗結果呈交法國馬會。 而法國馬會現正等待同一尿液樣本，在另一個獨立化驗所的化驗結果，才會作出進一步行動。莫艾誠揚言將會盡自己所有能力，證明自己清白，並感謝朋友和馬迷支持。 馬場浮世繪
2020-10-03