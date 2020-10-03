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馬場浮世繪——心之所慕因雨避戰凱旋門

2020-10-03 列印
  本周日舉行的法國凱旋門大賽，於香港時間前日作最後排位，由於法國巴黎近日有雨，且氣象部門亦預測未來幾日有雨，屆時賽事很大機會在軟爛場地上進行。而練馬師岳伯仁就決定將「心之所慕」退出比賽，馬房主帥莫雅將改策應屆巴黎大賽冠軍「業界巨頭」。

  岳伯仁表示，由於兩周後雅士谷馬場舉行的英國冠軍錦標賽馬日，經常在變化場地上舉行，故此「心之所慕」亦勢將避戰，該駒較有可能角逐下月初美國堅蘭馬場舉行的育馬者盃草地大賽。另外有消息表示，「心之所慕」幕後正考慮十二月來港參加香港國際賽。

馬場浮世繪
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