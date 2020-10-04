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勝在有方——金剛石降班出頭

2020-10-04 列印
　　「金剛石」前季三歲時，出道第三仗已可在四班千四跟其後狂勝之「翡翠綠」跑近而入位，難度不低。怎料上季四歲時反覆徘徊，但季尾轉投鄭俊偉馬房喜見演出轉穩，於千二賺快步速入Q後，田草煞科戰於此程可氣走今季兩度入Q之「雄龍」，而僅輸給當時常可交出四班中上級能力之「無心睡眠」，水準遠高於一般四五班升降機如「生生勝勝」。今季兩度熱身後，落到五班遇對手大幅減弱，既然後駒可輕取此組對手，當可出頭交代。

　　「百寶袋」上季於四班千四曾跟實力指標「線路勇駒」跑近，前仗初出放得急仍能保住第五名，換人有較佳發揮便可反彈。「霹靂狂龍」上季中可在強組短途跟實力指標「馬功臣」跑近，季尾則在強組千六米得殿軍，落到五班有微利，五歲細馬易操起而不用負重，要防。

方駿暉
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