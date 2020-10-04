勝在有方——金剛石降班出頭

今日編有兩場泥地1650米，就以今季幾次泥地賽所見，季初的場地狀況應頗利前置，所以今次選馬應以前領型或跑法主動的馬為主。不過因為今次兩場都是中距離，要估計哪一匹放頭，有時較短途賽難，所以若一場有多於一匹領放型馬，筆者偏向選較好分頭的一駒。 其中第六場放頭很大可能是「星運明爵」或「世紀舞王」，雖然兩駒都沒泥地根據，但前駒畢竟已證明有氣量，而且季內已兩度熱身，預期會較受追捧。不過筆者較屬意「世紀舞王」，原因牠在上仗賽前的一課泥閘中，直路初段被困於內欄，直路中段甫在兩駒之間的窄縫中望空，幾步便加速彈離之後上陣在二班入位的「將耀」，走勢極之吸引。 在閘前退出賽事後，「世紀舞王」上仗...

2020-10-04