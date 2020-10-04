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重點出擊——星運明爵泥地出擊

2020-10-04 列印
　　按九月份幾場泥賽的賽果估計，即使今日的泥地受天雨影響，預期跑道模式仍有利前置。今次列陣第六場的「星運明爵」，上仗跑田草千六突然改用前領戰略，筆者認為試馬味道極濃，須知道在田草千六能一放到底的馬匹並不多，說得直白一點，雷神為馬兒散熱成功！

　　「星運明爵」上季初出跑田草千四即闖入季軍，極可能是拜新鮮感所賜。之後相隔兩仗轉戰谷草千八，埋門票如雨下，差點爆出大冷門，看來此駒較擅長應付黏軟場地，因此筆者估計，場地偏慢的谷草和有利前置的泥地應是幕後的出擊目標，所以近兩仗馬兒角逐田草，不排除是旨在寓賽於操。

　　今場隔夜頂頭大熱是「轉數高」，相比上季225場次與「星運明爵」平磅對戰時，如今要多負十磅，當時「星運明爵」能彈離「轉數高」兩乘許，今仗兩駒同時初跑泥地，我屬意投方嘉柏一票。

安西教練
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