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馬場浮世繪——薛恩使出霹靂狂龍開齋

2020-10-05 列印
馬場浮世繪——薛恩使出霹靂狂龍開齋
馬場浮世繪——薛恩使出霹靂狂龍開齋
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　　薛恩昨日憑「霹靂狂龍」打開勝門，雖然是今季最遲開齋的洋將，但他賽後仍然表現開心，並指香港競爭很大，不過也是一個可以令人成長的地方，所以必須繼續努力，長遠希望繼續留港發展。至於「霹靂狂龍」練者賀賢則說：「『霹靂狂龍』到從化訓練後進度良好，試閘走勢出色，果然今仗便成功打開門，以其質素而言，繼續跑五班賽不難再交出好成績。」

馬場浮世繪

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