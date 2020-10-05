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﻿馬場浮世繪——馬場繼續有限度開放

2020-10-05 列印
﻿馬場浮世繪——馬場繼續有限度開放
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　　繼早前馬場公眾席供已訂枱人士入場後，昨日會員席亦作有限度開放，事前在網上訂位的人士可以入場欣賞賽事。雖然整體而言，昨日場內仍然偏向冷清，但對比前時已算有點生氣，其中會員席內的投注櫃位亦全部重開，供入場馬迷投注。

馬場浮世繪

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