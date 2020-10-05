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﻿馬場浮世繪——蔡明紹又為東廄贏馬

2020-10-05 列印
﻿馬場浮世繪——蔡明紹又為東廄贏馬
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　　告東尼與蔡明紹在上次賽事憑「線路勇駒」攜手報捷，打破師徒兩年多未曾合作贏馬的悶局，所謂一不離二，兩人昨日又以「龍鑽輝煌」再度齊入凱旋門，進一步確認關係已經破冰！

馬場浮世繪

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