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﻿馬場浮世繪——巫顯東幫海豚星爆冷

2020-10-05 列印
﻿馬場浮世繪——巫顯東幫海豚星爆冷
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　　巫顯東昨日為「海豚星」爆出七十七倍大冷開齋，令徐雨石非常開心，賽後笑說：「巫顯東上季曾為我勝出『閃電烈馬』，剛好也是直路賽，看來他跑同程特別有心得呢！『海豚星』上仗與『夢想成金』同場，能夠跑得接近證明有進步，但今仗取勝仍令我驚訝。」

馬場浮世繪

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