雄深雅健——追馬不如買當起

你係唔信邪的人嗎？當面問你，縱係，也未必會認，好多人斬釘截鐵，唔信、唔信，轉過頭，神推鬼㧬又會信，終究只可怪自己，唔夠堅持，甚至硬塞藉口。



買馬前，先度馬，無論你係邊門、邊派，都避免唔到會畀藉口某類馬，多係博極未贏，偶一輸近，甚或在所謂的強組，不論贏馬、上名、輸近，只要記在心，唔少人（包括我）有時確驅唔走心魔。



未輸到服之前，不斷以另一個藉口，去打之前的藉口，幾時輸到服？因人而異，堅持次次追，追到幾時？



與其常博長輸馬變身，倒不如長買當銳馬，今周三四班谷草一哩，霍利時的「睡眠攻略」次次唔入三甲，次次偏熱，還值得畀藉口嗎？同場既有三落四班的「湛江最醒」，又有夠銳的「機緣巧俠」、「藍海策略」，甚至「帝豪大師」，點解唔買呢類馬？



子健