  • 2020年10月6日 星期二
  • 27º
  • 75%
熱門： 特朗普長征火箭陳同佳國泰新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——馬會擬進一步放寬入場管制

2020-10-06 列印
　　近期幾個賽馬日，馬會在政府批准下放寬入場限制，除容許馬主、遴選會員、會員、優越卡顧客最多帶同三人入場，亦讓預先訂座餐飲設施的公眾人最多四人入場，結果每次賽事連雙邊投注計都有逾三千人現場觀戰，反應理想並控制得宜。隨近來疫情逐漸受控，據悉馬會擬與政府進一步研究讓更多馬迷入場之餘，並擬於賽日重開幾個面積較大可實施社交距離的場外投注站，相信日內會有結果並將公布。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd