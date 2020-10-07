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重點出擊——軒轅又牽 無懼強敵

2020-10-07 列印
　　第六場隔夜頂頭大熱是「超威星」，雖然牠上仗抄外疊衝刺賺了有利場地，但能追過今季贏馬的「駿爵士」及「晉神」，加上該役走內疊不利地的「開心好友」早前也差點贏馬，故伸算本身應有上升水位，然而今仗復出要負頂磅上陣，贏馬條件未算充份，因此筆者寧願冷敲另一匹強組精品。

  「軒轅又牽」在上季總場次753跑田草千二，受讓「超威星」四磅之下多負三乘許，但要留意當日的直路不利走內疊，前駒誠是鴛鴦地受害者。今季「軒轅又牽」在九月十六日的谷C作復出戰，按當晚兩場四班千二米賽事的首兩段步速及總時間，明顯總場次034較為出色，而「軒轅又牽」在034場次所得的第六名，甚至較035場次的頭馬「勁瀟灑」締速更快！顯然本身正在進步中。今仗再遇「超威星」，受讓拉闊至十二磅，排三檔亦預期有理想際遇，不無出冷機會。



安西教練

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