  • 2020年10月7日 星期三
  • 24º
  • 74%
熱門： 酒吧陳振聰龔仁心宣道小學劉德華

日報新聞 > 馬經

伊仁絮語——南莊加好打鐵趁熱

2020-10-07 列印
　　第四場「南莊之歌」居四班沒有超卓能力，而且演出飄忽，但今季兩場敗仗都非戰之罪，前仗排外檔令早段耗力甚多，結果在最後一百米才被對手追過；上仗落第可歸咎出閘緩慢。今仗換人兼排好檔，可望收復前失。

  第七場「南莊加好」上季在谷草三度報捷，場地性能不用懷疑。上仗久休復出能衝入亞軍，確認有利新鮮感出擊。由於此駒的體質不算耐拼，幕後定會把握季初，趁其體力充足盡快爭功。同場有「同盟力量」及「嘭嘭聲」放頭，步速不會太慢，對其後追有利。



Ian

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd