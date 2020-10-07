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勝在有方——勝利威龍縮程欺弱手

2020-10-07 列印
　　「勝利威龍」前季來港首仗即能得亞軍，鄰近對手「日日精彩」和「牛角仔」其後均贏二班，證明休後威力甚強。上季初在前蹄球節嚴重受損後缺陣逾八個月，復出後轉到谷草，卻可創一番功業，先氣走翌戰贏馬之「美麗友盈」而入位，其後改配潘頓更兩戰全勝，765場次能以終極末段22秒76將總時間拉快至比後三場之二班頭馬「勝利風範」快0.39秒，顯示屬出色頭馬。果然翌戰上班即技術擊倒後駒而得亞軍。四歲自購馬連同外地只跑了十五仗，重配潘頓而抽好檔，有速度跟前縮程欺凌較弱對手。

  「奮鬥同心」上季同程曾鬥贏當銳之「辣臣」，剛戰能拋離再出入位之「各取所需」，開氣後望可破例打疊好。

方駿暉

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