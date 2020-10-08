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馬場浮世繪——霍利時借用樂仔開齋

2020-10-08 列印
馬場浮世繪——霍利時借用樂仔開齋
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　　昨晚輪到霍利時開齋，他在頭場憑「爪皇轟天」成功贏馬，比較特別的是鞍上人為周俊樂，因為練者甚少與華將合作，對上一匹配華將的頭馬，已要數到二○一八年六月十日由黃俊策騎的「比卡超」！不過，霍利時早前已幾番借用周俊樂，看來今季作風有變。

馬場浮世繪
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