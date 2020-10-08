巴度一W五P封王

相隔三次田賽之後，昨晚返回谷中舉行八場賽事，巴度憑沈廄「帝豪大師」贏馬，另加三亞兩季成為騎師王。而何澤堯勝出方廄「肥仔威威」和呂廄「股票傳奇」，蘇偉賢贏「鵲橋飛渡」和「經典之星」，雙雙起孖。其餘霍利時和蘇保羅打開季內勝門。



巴度昨晚雖然只憑「帝豪大師」贏得一W，但在其餘場次跑獲三亞兩季，於第七場賽後已提前成為騎師王，而「帝豪大師」練者沈集成則說：「由於潘頓答應策騎『一見傾心』在先，所以『帝豪大師』今仗改配巴度。此駒三歲已贏田草一哩，中距離性能不用懷疑，上次賽後牠有點輕微發燒，幸好問題不大，獸醫也批准出賽，但期間曾停操兩日，始終有些影響。不過，此馬之前試谷閘有好走勢，今次排靚檔且對手不強，取勝亦合理。」



至於霍利時和蘇保羅昨晚打開今季勝門，前者憑「爪皇轟天」食頭胡後說：「『爪皇轟天』今仗排六檔起步，賽前我擔心未必能夠順利貼欄領放，但鞍上人周俊樂發揮出色，加上憑藉減磅之利，結果仍能取勝。周俊樂跟我在南非策騎出賽的兒子Luke相似，身形較高大，但伏在馬身較低，都是潛質很好的騎師。至於『爪皇轟天』則是獨沽一味的谷草一千米馬，其他途程均不太合適。」



而蘇保羅則憑「孖寶」開胡，他表示：「『孖寶』上仗季內初出已跑得不錯，今仗取勝除蔡明紹的走位一流，亦證明馬兒在三班夠跑。我廄看似作風慢熱，但一切要視乎馬匹進度，我對成績並不擔心。」



其餘蘇偉賢和何澤堯昨晚都起孖，前者在「鵲橋飛渡」連捷後說：「『鵲橋飛渡』自暑期開始進度良好，連同今場勝仗，季內三戰已取得兩冠一亞，表現出色，賽前我亦向馬主表示，馬兒的狀態大勇，這當然要多謝馬房手足的用心照料。稍後我可能部署此駒嘗試增程千八，但要與馬主先商量一下。」



何澤堯則勝出方廄「肥仔威威」和呂廄「股票傳奇」，後駒今仗大漏閘仍能取勝，練者呂健威指：「『股票傳奇』今仗大漏閘，當時我以為已經落敗，想不到後勁如此強橫。何澤堯賽後報告，此駒在閘內很不規矩，所以出閘有問題，由此證明牠仍很稚嫩，希望勝後可以開竅。」



此外，昨晚潘頓只能憑「多姿多財」贏馬，練者羅富全透露：「『多姿多財』在從化操練了一段時間，明顯很適應當地環境，今次賽前我擔心牠排十檔會有影響，但潘頓發揮醒目，早段成功搶欄自領，相信此駒升上三班仍有可為。」



另一方面，上周日贏出法國凱旋門大賽的「設計名師」，其美籍馬主Peter Brant日前宣布，該駒將退役配種，不參加下月在美國堅蘭馬場舉行的育馬者盃，而由於古摩亞集團本年初購入該駒百分之五十股權，因此牠稍後會運往愛爾蘭，於明年初開始出任種馬。「設計名師」在二○一七年的多維爾Aqua八月周歲馬拍賣會上，以約三百一十萬港元售出，三年多以來上陣十二次，取得六冠一亞一季，包括一級賽法國打吡和凱旋門大賽，總獎金高達三千零二十萬港元。



記者：文傑、亨利