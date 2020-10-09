  • 2020年10月9日 星期五
  • 29º
  • 53%
熱門： 帝苑酒店捐精林利袁國勇新冠肺炎

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——日本馬場有限度准入場

2020-10-09 列印
  受新冠病毒疫情影響，日本自從今年二月開始閉門賽馬後，明天起終於有限度地准許公眾人士入場。東京、京都和新潟競馬場的周六賽事，將容許事前在官方網頁購買指定座位的公眾人士入場，惟賽事當日就不會即場售賣入場門票，而每個馬場的入場人數上限有別，由六百二十一人至一千零四十七人不等。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd