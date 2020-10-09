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馬場浮世繪——迪雅卓劍指巴林國際盃

2020-10-09 列印
  曾於二○一八年出戰香港盃並得亞軍的日本雌馬「迪雅卓」，近年長期在海外出賽，已先後在香港、杜拜、英國、愛爾蘭、沙地阿拉伯和法國披甲。而上周日在凱旋門大賽跑得第八名後，「迪雅卓」已報名參加十一月二十日舉行的巴林國際盃，倘若屆時順利出征這場在巴林馬場舉行的二千米賽事，「迪雅卓」連同在家鄉日本上過陣，服役以來另有七個國家或地區有過其蹄印。

馬場浮世繪
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