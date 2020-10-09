蘇保羅引發震撼

剛周三谷戰中，憑「孖寶」贏得今季首捷的蘇保羅，將於周日派遣六駒上陣，出馬數目為季內最多一次。他表示自己向來不急進，只會待廄內馬匹的狀態循序漸進，才報名出賽，故此每年都經常在十月才發動攻勢，並指今戰以「紅衣震撼」和「三圓䮭路」最具爭勝機會。



蘇保羅從未嘗與巴度攜手贏馬，但周日將合作「紅衣震撼」和「輝煌巨星」兩駒，並期待取得佳績︰「巴度在港的成績有目共睹，我當然樂於將戰馬匹交他主轡。『紅衣震撼』上季已在陣上展示具良好質素，並曾在田草千四米後上僅負跑第三。須知牠其時才首季在港服役，並未完全適應環境，加上翌仗排大外檔而影響發揮，致使成績未能再進。今季馬兒已五歲，將更成熟進步，近期在從化馬場操練充足，今仗復出跑合適路程，有望在巴度胯下發揮出實力，贏得在港首捷。」



「三圓䮭路」上季中由蘇保羅接手後專攻田草千四米，取過一冠三亞，三周前於新馬季復出跑第五後，周日續配郭能再跑同程，蘇保羅分析︰「馬兒上仗排大外檔起步，難免沿途被逼走外疊，而且賽事早段步速太慢，導致只跑得接近而未能上名，但相信跑過一場後，周日將以更良好的狀態迎戰，而郭能已騎慣騎熟，更可期望牠跑出應有水準，論馬應是爭勝角色。」



「火旺勝馬」上季初出即走入大冷位，早前兩度由莫雷拉策騎試泥閘，但由於雷神周日停賽，於是回配上名時的配搭薛恩，將角逐頭場四班千二米。蘇保羅表示︰「『火旺勝馬』仍在學習階段，估計今季表現將續有進步，周日跑合適路程，再加上薛恩吸收過上季策騎牠出賽的經驗，馬兒當有機會爭取前列名次。」



特約記者︰文傑