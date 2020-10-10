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馬場浮世繪——成全寶退役前或再戰一場

2020-10-10 列印
  於上周日法國凱旋門大賽熱倒的「成全寶」，於英國時間周四早上在新市場復課操練，課後練馬師高仕登表示，「成全寶」操練表現良好，而馬主鴨都拿王子將會最快在後日決定，「成全寶」會否在退役前多跑一場。據悉倘若該駒決定再跑，極有可能是出戰下周六在英國雅士谷馬場舉行，途程為二千四百米的英國冠軍雌馬錦標，即使屆時賽事仍可能在變化場地上舉行，但估計軟爛情況將不如隆尚馬場般嚴重，何況「成全寶」服役至今在新市場馬場未嘗一敗，憑場地之利肯定有助爭勝。

馬場浮世繪
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