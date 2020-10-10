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馬場浮世繪——下周十場海外賽轉播來港

2020-10-10 列印
  繼上周六凱旋門大賽日後，下一個越洋轉播賽將是下周六舉行，當日賽事分為兩部分，分別先在午間轉播澳洲考菲爾德盃賽馬日其中三場賽事，接着在晚上將轉播英國冠軍錦標賽馬日其中六場比賽，全日合共編賽九場。

  另外下周日沙田日馬進行期間，將轉播日本京都競馬場舉行的雌馬三冠賽最後一關秋華賞，屆時服役至今四戰全勝的Daring Tact，將力爭成為日本賽馬史上第六匹雌馬三冠盟主。

馬場浮世繪
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