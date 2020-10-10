賀銘年再創高峰

法國騎師賀銘年，今季暫時取得三場頭馬，成績中規中矩，他接受訪問時表示，目前仍屬季初階段，即使頭馬數字不算突出，但他認為尚可接受，並冀望在季內可一直取得足夠支持，頭馬便會陸續有來。而明天沙田日馬八匹座騎裏，他表示以一對苗廄馬「創高峰」和「簹多福」最具爭勝機會。



「創高峰」上月出戰田草千六米演出平平，相隔接近一個月後，明日縮程跑曾走得接近的千四米，賀銘年說：「『創高峰』上場賽前出試時走勢良好，可是在陣上走勢仍嫌生硬，途中又與對手觸碰，因而在末段乏力落敗。幸好馬兒賽後的操練正常，試閘時表現良好，可見馬兒未有因一場敗仗，而影響了狀態進度。今次練者安排牠縮程跑千四米，希望賽事會有較快步速，早段先穩定本身走勢，待最後發揮本身實力，爭取前列最接近位置。」



簹多福操足而臨



南非自購馬「簹多福」上季跑兩場均走得接近，今季踏入四歲，剛戰復出在田草千二米我第四，明天再跑同程，賀銘年說：「此駒上場只是季內初出，在狀態方面仍有不足，但能夠走入前四名，而頭馬『顯心星』再出再捷，季軍馬『巡航導彈』上周日贏馬補中，反映本身演出不俗。『簹多福』復課後加強砥礪，早前曾試泥閘，走勢相當理想，狀態較前勇銳，如今再戰同程，冀望馬兒演出進步，走入前列一席歸來。」



韋廐「魅力星光」上場在波健士胯下後上跑第四，今次改由賀銘年主轡，他表示自己上季曾夥拍該駒，在谷草短途跑得接近，對該駒有一定印象，伉次自然樂於再策騎牠出賽，雖然一般田草賽事水準較谷戰稍高，但今仗出馬數目不多，具實力對手為數不多，『魅力星光』有足夠條件在此爭勝。」



特約記者：文傑