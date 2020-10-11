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勝在有方——元朗之星熱身後補中

2020-10-11 列印
　　「元朗之星」上季初熱身一仗後，第二回合在段段快開下僅輸給其後一再跑得好之「健康在望」，大馬開氣後威力急增。翌戰排外檔遇超快步速，於二疊跟得急，竟能彈離當時甚銳之步速受益者「不羈的風」和「超新星」，屬極出色頭馬。由此可見，本身遇快步速跟於好位，最能發揮超強均速力。所以剛戰表面看被「線路光輝」輕易追過，但今次有快馬「精簡最好」開路，切入二疊跟二三位，跟贏馬時之形勢相近，會比上仗自行領放更好。潘頓試大閘後肯再騎，熱身後又可提升名次而補中。

　　「嘉應精彩」上季三歲已在四班段段快跟下贏此程，今季大熟應可再進，惟上季熱身後較好，且略嫌暑後體重偏低，五倍以上才博W。「精簡最好」不必看近績，剛戰放得太急而在末段尚非斷得太快，泄火後配合馬房攻勢而來，也可博單W。

方駿暉
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