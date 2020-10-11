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重點出擊——嘉應精英切勿輕視

2020-10-11 列印
　　剛戰「軒轅又牽」被星球馬「股票傳奇」所擒，實在無話可說，賽前筆者認定前駒上仗的段速水準較同晚另一組為高，臨場賠率卻冷落，真摸不着頭腦？比較近期拆組賽事的段速水準，發現今次第七場的「嘉應精英」甚有「軒轅又牽」影子。

　　「嘉應精英」上仗跑三班田草千二，本身首兩段造出45秒68，步速比起尾場的二班賽更快，而總時間亦相距不遠。上仗牠早段不單蝕了超快步速，本身更是初跑此程，陳嘉熙未能準確拿捏發力點，當然值得原諒，而直路貼近內疊衝刺，同時蝕了不利地。前仗此駒復出敗在喘鳴復發，但相隔三星期便可重新上陣，輸兩乘許絕對收貨。查波健士與容天鵬有「長長友」爆冷前科，這對騎練組合切勿輕視。

安西教練
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