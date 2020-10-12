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馬場浮世繪——方嘉柏雙節棍攻勢勁

2020-10-12 列印
馬場浮世繪——方嘉柏雙節棍攻勢勁
馬場浮世繪——方嘉柏雙節棍攻勢勁
馬場浮世繪——方嘉柏雙節棍攻勢勁
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　　昨日舉行季內第十一次賽事，論成績暫時要數方嘉柏最威水，因為他憑「雙節棍」報捷後，在季內的十個賽日都有馬贏，攻勢相當凌厲兼手風順，而練者目前已累積十四場頭馬，在練馬師榜大幅領先。方嘉柏接受訪問時說：「『雙節棍』當年在紐西蘭因為航班問題，結果花了八個月才順利運港，因此需要時間適應水土，今仗終於取勝，必須感謝馬主肯付出耐性等待。此駒剛剛踏上升軌，回升四班也力足一戰。」

馬場浮世繪

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