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馬場浮世繪——輝哥話波仔一定騎得

2020-10-12 列印
馬場浮世繪——輝哥話波仔一定騎得
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　　姚本輝與波健士以往甚少合作，而且頂多跑P，但昨日終於有零的突破，騎練憑「胆大威猛」首度攜手進入凱旋門。賽後輝哥話向來對波仔印象很好，畢竟對方巴西冠軍騎師，一定是騎得之人，只是礙於言語障礙，所以才會合作不多。

馬場浮世繪

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