馬場浮世繪——潘頓失色又日行一善

近期多了人探討「新常態」的生活策略。人們需要學習新競爭技巧外，更要「重置」（reset）大腦中的「自動導航」系統，讓新思維建構新的行為，從而面對未來的挑戰。 人腦跟電腦最大的分別不單純是否「有機體」，而是人腦講求效率，會將不重要和不關心的資料自動刪減和扭曲，令潛意識作出更直接和快速的決定和行動，不像電腦那樣會計算所有資料。當人習慣了某種生活方式後，大腦就會將大部份思想情緒反應交給「習慣」，讓意識集中處理有難度和高挑戰，需要花腦力的工作。 香港人長期生活在先進、有秩序、講法治和自由的社會，一直相信努力讀書便會有理想生活，大腦對世界的「危險恐懼感」亦因此下降。即使沒有新冠肺炎和...

2020-10-12