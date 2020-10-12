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馬場浮世繪——潘頓失色又日行一善

2020-10-12 列印
馬場浮世繪——潘頓失色又日行一善
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　　近兩次賽事莫雷拉和田泰安停賽，不少人都以為潘頓可以趁機數胡，可是他都只能日行一善，而昨日所贏的「北極光」獨贏只有一點七倍，其餘九匹座騎都無影，捧場客可謂得不償失！

馬場浮世繪

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