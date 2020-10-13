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馬場浮世繪——無價寶騎法小巫今應訊

2020-10-13 列印
　　競賽董事小組將於今日上午十時在跑馬地馬場研訊室，就巫顯東於十月七日谷戰的第六場賽事中，其策騎「無價寶」的方式，繼續研訊，競賽董事小組尤其關注的，是巫顯東於「無價寶」過了六百米處後的騎法。「無價寶」於這場四班千二米谷戰成四十九倍冷門，跑第六名輸四又四分三馬位。

馬場浮世繪
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