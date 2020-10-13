  • 2020年10月13日 星期二
  • 26º
  • 74%
熱門： 浪卡8號百佳陳慧琳陳同佳

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——戰舞者摘二級賽每日王冠

2020-10-13 列印
　　「戰舞者」於今年日本三冠頭關二千堅尼和次關打吡，均敗在「鐵鳥翱天」蹄下屈居亞軍，馬兒於剛周日在東京競馬場復出，角逐千八米二級賽每日王冠，終在李慕華胯下贏回一仗，並輕鬆地以三個馬位擊敗對手。「戰舞者」下一目標，將是下月二十二日在阪神競馬場舉行的國際一級賽一哩冠軍錦標，另會考慮來港參戰十二月十三日舉行的香港一哩錦標。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd