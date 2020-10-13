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馬場浮世繪——耀滿瓶擬戰日本盃或征港

2020-10-13 列印
　　另一方面，上季香港瓶盟主「耀滿瓶」亦於剛周日在京都競馬場復出，角逐二千四百米二級賽京都大賞典，即使須讓磅予十六匹對手，然而在川田將雅胯下，牠仍順利擊敗了「神業」勝出。馬主團體Silk Racing的發言人賽後透露，「耀滿瓶」下一目標有二，一是於下月二十九日在東京競馬場出戰日本盃，一是於十二月來港在香港瓶打衞晃戰，惟要稍後才決定。

馬場浮世繪
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