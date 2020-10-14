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重點出擊——紅麗舍 三班偷襲

2020-10-14 列印
　　第七場三班千八米。今期筆者以「紅麗舍」作重心推介，坦白講確實要一點運氣配合，畢竟牠在港的三場頭馬都來自四班，現居三班沒有優勢可言。但留意一點，這匹北半球馬的表現長期穩定，每季都能多番上名，上仗久休復出也拼入Q，證明老而未頹，雖然當時只遇四班弱旅，但未經熱身之下，首回合負頂磅跑千八存在極大難度，這一席亞軍非常難得。

　　翻查「紅麗舍」上季初表現，一連數仗於強組敗不見遠，當中在總場次206跑谷草千八，於負磅條件相若之下，能較今次又同場的「扎西德勒」更先衝過終點，再睇該賽頭二馬「興惑」及「超班福星」之後亦能上名，反映彼此之間實力接近。今場「紅麗舍」負最輕磅上陣，同場又無前領型馬匹，如果按幕後近季的部署模式，應會趁此駒季初當銳時盡用，今仗有望在三班偷襲。

安西教練

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