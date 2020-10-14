重點出擊——紅麗舍 三班偷襲

加拿大港人圈傳出住加港人是非，兩邊的節目我都沒看過，但報紙報道和網絡澄清文看過了。不評論事件，突然想起自己經歷過的一件往事。 多年前，一間出版社邀我出書，雙方簽了合約，合約規定我每年寫多少本書，出版社負責編輯、印刷、出版、發行……我的報酬是版稅，根據書的銷售量及實際售價計算。因為我只提供文字，所有製作費用及此後衍生的相關開支由出版社支付，所以版權屬於出版社。 大家相安無事相處着，我交書稿，出版社支付版稅給我。直至一天，那間出版社結業，把版權作品全部銷毀了，既沒有送給作家，也沒有賣給作家。出版社在銷毀作品前，並未通知我，我是閱報才得知的。那間出版社並非藉藉無名的小公司，旗下不...

2020-10-14