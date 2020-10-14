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伊仁絮語——扎西德勒再下一城

2020-10-14 列印
　　第七場「扎西德勒」上仗轉廄初出，半程時從外疊發力追趕，末段卻能維持勁勢並打開在港勝門，表現殊佳。今仗負磅增加，但回師更首本的千八米，加上狀態保持，有權再下一城。對手有「幸福老撾」及「南莊加寶」。

　　第八場「安采」上季中健康遇到挫折，但自韋達接手後，如今出賽頻率回復正常。上仗出爭嫌短的直路賽，末段後上如箭，如非終點前受阻應可更近。以往此駒曾在滿利谷勝出二級賽奇勒錦標，今仗雖然首次渡江，但論級數屬全組之冠，值得重視。

Ian

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