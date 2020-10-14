  • 2020年10月14日 星期三
  • 25º
  • 80%
熱門： 香港管弦樂團深圳余香凝浪卡習近平

日報新聞 > 馬經

勝在有方——赤水神駒反彈出冷

2020-10-14 列印
　　「赤水神駒」曾四勝谷草千二，上季初評六十二分時尚可在三班此程得四、五名，連同之前五次贏馬，均沒有戴眼罩。上季中戴此配備只得一次季軍，當時放得太急，僅輸給實力指標「富祿」和「馬功臣」，此兩駒其後可各自加添兩W，足證當時仍交出四班中級水準，退化尚非太多。現比當時低了二十分之多，終於肯除下此配備，應是配合馬房攻勢而來。預期今次場地偏黏或特利前置，形勢會比季內三戰時好得多，貼欄順放便可反彈交代。

　　「帝豪寶駒」上季一出即入Q，季中稍休即勝，確認休後威力強。前仗四班谷草一哩頭三段自造1分15秒96仍得殿軍，回到五班重配潘頓可憑級數爭勝。

方駿暉

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd