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馬場浮世繪——莫雷拉田泰安復出有馬贏

2020-10-15 列印
「過河勁卒」
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　　莫雷拉和田泰安昨日雙雙停賽期滿復出，餓馬多時兩人果然鬥志旺盛，最終前者勝出「過河勁卒」兼有三場位置，而後者則憑「戰熊三千」交出頭馬。反觀潘頓就繼續頹勢，胯下六駒有四匹是大熱門，但最終只取得一亞一季一殿，捧場客自然焦頭爛額！

馬場浮世繪
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