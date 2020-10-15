周俊樂三W首度封王

周俊樂昨晚憑賀廄「心中有您」、東廄「牛精大哥」和「二郎」中三元，最終首度成為騎師王。至於停賽復出的莫雷拉和田泰安都有頭馬進帳，前者勝出「過河勁卒」，後者贏「戰熊三千」。



周俊樂跑完昨晚谷戰便要停賽，未知是否因此而演出特別神勇，除了首次策騎師父韋達的「富祿」在谷草上名，另外還勝出賀廄「心中有您」、東廄「牛精大哥」和「二郎」，三W兼成為騎師王。至於「心中有您」練者賀賢說：「『心中有您』之前兩戰千四米都只能跑得接近，我看其狀態大勇，谷草一哩亦是贏馬路程，所以今仗回師同程搏殺，結果靠減十磅之利及走靚位取勝。此駒最近演出可能令人對其實力有懷疑，但我認為升上三班仍具競爭力。」



而周俊樂師父韋達同晚也有馬贏，旗下「扎西德勒」成功連捷，韋達賽後說：「『扎西德勒』其實不算很難訓練，今仗排十檔當然欠佳，但出閘後可以跟在前列，形勢變得主動，跑到中段我認為已有機會取勝，結果亦一如所料，至於升上二班就要視乎對手了。」



至於停賽復出的莫雷拉和田泰安，昨晚也有馬贏，前者為蔡廄「過河勁卒」開齋，後者則勝出時廄「戰熊三千」，練者霍利時透露：「『戰熊三千』今季轉四歲其實更具競爭力，但近仗都運氣欠佳，經常抽排外檔，例如今仗排十一檔，唯有搶前希望克服劣勢，可是居其內側的馬匹令牠未能移入內欄，田泰安在沒有選擇之下，只好催策上前領放，事後眼光來看，證明決定正確。我要多謝馬主范邦初一直給予支持，雖然他目前在美國未能拉頭馬，但相信也會感到高興。」



其餘「天地人」則取得轉投呂廄後首W，呂健威指出：「『天地人』由我接手後，今次是第二次上陣，即使排檔不錯，但仍然欠缺前速，其實賽前我已吩咐騎師要盡量跟前，可惜馬兒未能辦到，幸好最終及時追及對手勝出，暫時我會繼續安排牠跑谷草。」



野田重擊報爭短途錦標



另一方面，個多星期前在日本短途馬錦標跑亞軍的「野田重擊」，已報名參加十二月十三日在沙田馬場舉行的香港短途錦標，該駒去年亦曾來港競逐此賽，於騎師戴圖理胯下僅跑第八，可是當時在牠之前過終點的香港賽駒，如「紅衣醒神」、「美麗滿載」和「翩翩」已經退役，另外「忠心勇士」傷患嚴重復出無期，「有理共想」近況沉寂，故此今屆倘若「野田重擊」順利來港，不難取得更佳名次。



此外，愛爾蘭練馬師岳斯日前宣布，將於今年馬季完結後退休，他自一九七九年開倉練馬，至今四十一年，期間曾贏出三十三場一級賽，而從練以來最佳賽駒當然是二○○九年的世界馬王「海都之星」，在其訓練之下贏出六場一級賽，包括英國二千堅尼、葉森打吡和法國凱旋門大賽。



記者：文傑、亨利