馬場浮世繪——謀勇兼備不敗金身闖三冠

「謀勇兼備」剛於周三由松山弘平親策，於栗東練馬中心的上斜跑道快操，走勢悅目。松山弘平說：「馬兒跑來放鬆，操練表現出色。牠備戰一切順利，蓄勢待發。」
「謀勇兼備」至今四戰全勝，擅長留後競跑，再於末段爆發強勁衝刺力。
馬場浮世繪
新冠肺炎病毒肆虐全球，各國封關自保，隨著本港與鄰近部份地區疫情放緩，彼此之間正商討人流互通安排。港府昨天宣佈，與新加坡達成雙邊「航空旅遊氣泡」原則性協議，將互認檢測陰性證明，以恢復雙方之間人們的互訪，...
2020-10-16
美軍太平洋艦隊導彈驅逐艦巴里號本周三航行經過台灣海峽，中、台、美均就事件回應。美國太平洋艦隊公共事務部就回應事件指，該船（巴里號）在台海過境證明了美方對自由開放的印太海域的承諾；台國防部就依舊表示，全程掌握及狀況正常。 中國人民解放軍東部戰區就組織海空兵力全程對美艦進行跟蹤監視，並警告美方停止在台海地區滋事搞局的言行。 中國解放軍東部戰區新聞發言人表示：「近來，美國在涉台問題上頻頻向「台獨」勢力發出錯誤信號，嚴重破壞台海地區和平穩定。我們正告美方，停止在台海地區滋事攪局的言行。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海地區和平穩定。」
2020-10-16
周三在梵蒂岡城法庭內有兩名被捲入性醜聞的神父受審，其中一人被控性多年來多次侵犯一名未成年男童，另一人被控隱瞞。這次是天主教廷歷來第一次直接起訴性侵案神職人員及在梵蒂岡範圍內進行審訊的案件。該兩名神父都...
2020-10-16
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌康山花園6座中層E室，面積431方呎，兩房間隔，向南，景觀開揚，原先叫價570萬（綠表價），議價後以552萬（綠表價）...
2020-10-16
美國的新一輪刺激經濟方案，在重重政治阻力之下，相信難以在總統選舉之前通過，加上就業數據較預期遜色，美股三大指數周四早段顯著下跌。美股杜指早段跌332點，見28181點，跌幅相當於1.17%。標普指數亦...
2020-10-16
巴黎聖日耳門前鋒莫路伊卡迪不用出戰國際賽，養精蓄銳於今晚法甲作客尼姆爭取士哥。再者，此子克服新冠肺炎復出後，該隊法甲便未逢敵手，故有望以勝利迎接下周中歐聯分組賽，客勝捧得過。 對聖日耳門而言，伊卡迪早前感染新冠肺炎可謂因禍得福，因為毋須像尼馬和基利安麥巴比般忙於為國征戰，前者今晚可以候命，相反兩名隊友可以休息備戰下周二歐聯小組賽主場大戰曼聯。況且，伊卡迪隔離期間，該隊法甲開季兩戰皆北，他復出後四輪悉數正選入兩球，領軍四連捷，叫球迷重拾信心。 PSG對賽一面倒 尼姆上一輪法甲作客1:0小勝蒙彼利埃才終止之前四輪不勝頹勢，惟中場安東尼華拿里奧等三將倦勤，實力大打折扣。該...
2020-10-16
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
美國樂壇年度盛事Billboard音樂頒獎禮昨於洛杉磯舉行，韓國人氣男團BTS（防彈少年團）第四度奪得最佳社交網絡歌手獎，他們隸屬的事務所Big Hit娛樂昨日首日於韓國股票交易所掛牌上市，收市錄得較...
2020-10-16
港人等了又等，終於等到「旅遊氣泡」。港府公佈與新加坡達成「旅遊氣泡」原則性協議，待細節敲定，料數周後落實，屆時兩地人民只要持互認有效的檢測陰性證明，即可互訪，入境後毋須接受隔離。這項協議非常重要，象徵區域之間的旅遊重啟，除了讓港人放「疫監」，也將是本港旅遊、酒店、交通、零售等行業的「及時雨」，港府須致力做好各項安排，其中重要一環，是確保港人持有高品質的檢測證明。 經過全港自願性大檢測之後，本港檢測機構數目增加，檢測能力和水平大為提高，可以應付「旅遊氣泡」推行之後的檢測需求，但為了確保港星之間「旅遊氣泡」萬無一失，政府應重新檢視各檢測機構，挑選最高水平的幾家，負責為外遊港人...
2020-10-16
周日沙田的第四場、第五場賽事之間，馬會將轉播在日本京都競馬場舉行的雌馬三冠系列尾關秋華賞受注。屆時，首關櫻花賞和次關橡樹大賽的盟主「謀勇兼備」，將嘗試成為日本賽馬史上第六匹三冠雌馬，倘若成事，更會是首匹以不敗之身完成此壯舉的馬匹。當地傳媒預測，「謀勇兼備」將成為一點一倍的一面倒大熱門。至於在橡樹大賽後上跑第四，繼而在上月份二級賽玫瑰錦標勝出的「麗雅美」，預計會是五點五倍次熱門。 「謀勇兼備」剛於周三由松山弘平親策，於栗東練馬中心的上斜跑道快操，走勢悅目。松山弘平說：「馬兒跑來放鬆，操練表現出色。牠備戰一切順利，蓄勢待發。」 「謀勇兼備」至今四戰全勝，擅長留後競跑，再於末段爆...
2020-10-16