馬場浮世繪——謀勇兼備不敗金身闖三冠

周日沙田的第四場、第五場賽事之間，馬會將轉播在日本京都競馬場舉行的雌馬三冠系列尾關秋華賞受注。屆時，首關櫻花賞和次關橡樹大賽的盟主「謀勇兼備」，將嘗試成為日本賽馬史上第六匹三冠雌馬，倘若成事，更會是首匹以不敗之身完成此壯舉的馬匹。當地傳媒預測，「謀勇兼備」將成為一點一倍的一面倒大熱門。至於在橡樹大賽後上跑第四，繼而在上月份二級賽玫瑰錦標勝出的「麗雅美」，預計會是五點五倍次熱門。



「謀勇兼備」剛於周三由松山弘平親策，於栗東練馬中心的上斜跑道快操，走勢悅目。松山弘平說：「馬兒跑來放鬆，操練表現出色。牠備戰一切順利，蓄勢待發。」



「謀勇兼備」至今四戰全勝，擅長留後競跑，再於末段爆發強勁衝刺力。



馬場浮世繪