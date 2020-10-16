苗禮德睇好高高

苗禮德於剛周三晚谷中夜賽的成績一般，「玩斗財星」和「順意寶」均取得亞軍，始終與頭馬無緣，季內勝仗暫止於三場。不過練者昨日晨課指，隨廄內馬匹狀態逐漸冒勇，有望能夠爭取更多頭馬。而周日賽事七匹參戰馬中，苗禮德認為以「靈鋒」和「高高」兩駒較具爭勝機會。



「靈鋒」自上季投苗廄以來，至今僅取得一亞兩季，不過苗禮德認為該駒熱身已足，今仗足以在合適路程發揮威力︰「往績顯示，現年六歲的『靈鋒』於沙田的表現較谷戰優勝，所以經過熱身後，上場跑谷草千八米亦接近，只落後於頭馬『威紫荊』四個馬位，表現實已不差，今次出戰田草二千米，應該更能夠發揮本身實力，而且牠狀態正在回勇，鞍上人賀銘年亦騎慣騎熟，可望收到人馬合拍之效，當有望贏回一場頭馬。」



「高高」上仗初出敗於「共創繽紛」個多馬位得第五，周日續配賀銘年再跑同程田草千二米，苗禮德分析︰「『高高』今季才三歲，尚需要時間成熟進步，而上場表現大致與賽前試閘相若，即使終點前走勢呈現均速，未能持續跟對手力拼，但以一匹初出馬來說，已算令人滿意。相信跑過一場之後，馬兒將逐漸了解競賽為何物。同時牠的狀態續有進展，今次再上征途，對手實力不算太強，希望能在賀銘年胯下表現續進，這便有機會走入前列一席，甚至可以擊敗對手贏馬。」



對於第六場「多多寶驥」，苗禮德表示該駒上季後期開始成熟，已兩度在陣上上名，今季踏入四歲，估計將是交代時候。「早前馬兒試泥閘跑第一，走勢不俗，其後操練從未鬆懈，周日競逐上名路程泥地千二米，將是爭勝分子。」苗禮德續道。



特約記者︰文傑