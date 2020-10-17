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馬場浮世繪——無價寶研訊押後至下周一

2020-10-17 列印
  馬會早前公布，競賽董事小組將於十月十三日星期二在跑馬地馬場研訊室，就騎師巫顯東於十月七日星期三跑馬地賽馬日在石梨貝讓賽（第90場）中策騎「無價寶」的方式，尤其是於過了六百米處後的騎法，繼續進行研訊。此項研訊因當日懸掛八號颱風訊號而須延期，小組現將於十月十九日星期一下午三時，繼續進行研訊。

馬場浮世繪
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