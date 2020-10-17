馬場浮世繪
馬場浮世繪——噴火龍從化養尊處優
馬場浮世繪
Flycation升空睇日落 機票秒售罄
新冠肺炎疫情大爆發，重挫全球航運業，有航空公司變陣推出境內航班（flycation）吸客。繼香港快運早前宣佈下月推出三班「環港遊」航班後，香港航空搶閘下周六營辦一班本地航班，主打讓乘客從高空觀賞日落，...
2020-10-17
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蓬佩奧促年底前關閉全美孔子學院
中美角力影響是由政治、軍事、科技及商貿外，學術也是其中一個經常受限的項目。美國國務卿蓬佩奧再次要求境內孔子學院本年底前全部關閉。中方外交部再次敦促美方個別政客停止干擾中美間正常的人文交流，又指中方將保留進一步反應的權利。 外電報道指，美國國務卿蓬佩奧周四受訪時，再次指責孔子學院只是假裝成文化交流及教導普通話，實際上是中方的宣傳組織，在美建立其全球影響力。他更指，當局亦希望確保那些持有美國簽證、參與孔子學院運作的人，不能再進入美國的校園。中國外交部發言人趙立堅昨日對此回應，指一直以來都是美國大學自願申請開辦孔子學院，而且學院運作管理公開透明、嚴格遵守當地法律、恪守大學各項規範...
2020-10-17
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健康惹外界憂慮 英女皇疫下「無罩」亮相
自新冠肺炎疫情肆虐英國開始，就一直在溫莎堡內避疫的英女皇，周四再度公開露面！伊利沙伯二世在孫兒威廉王子陪同下參觀國防科學及技術實驗室。不過由於女皇沒戴口罩而惹外界憂慮她的健康。皇室發言人強調，所有與女皇及威廉近距離接觸的人，事先檢測全部呈陰性。 報道指，女皇為那座實驗室耗資三千萬英鎊建成的全新分析中心主持揭牌匾儀式。中心將會提供完善設備和儀器，協助進行反恐工作。一八年俄方前雙面間諜及其女兒在英國被神經毒劑襲擊時，該實驗室人員有份快速應變。實驗室更將那批工作人員介紹給女皇和威廉認識。 這是自從本年三月以來，女皇首次進行官方酬酢活動。英國疫情最近又「反彈」，據約翰．霍普...
2020-10-17
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大埔天鑽現樓全面睇
中國海外旗下大埔新盤天鑽，至去年初首輪開售至今已累沽逾1470伙，佔全盤逾九成，項目早前已獲批入伙紙，發展商更於日前開放現樓示範單位及住客會所予傳媒參觀。 天鑽位於大埔半山山塘路，項目近日新開放的多個...
2020-10-17
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內銀股領漲 恒指彈228點
繼周四急挫逾500點後，恒指昨日反彈，全周錄得267點升幅，已是連續第三個星期上揚。於中資金融股領漲下，大市整體向好，盤中一度急彈298點，最後收漲228點，報24386點，但全日成交金額縮減至113...
2020-10-17
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復出打吡喚醒紅心 神軒救駕
利物浦上場英超作客阿士東維拉大敗2:7，名宿艾德烈治直言指因隊長佐敦軒達臣缺陣。幸而，後者已經傷瘉復出，好好聯繫全隊攻守之餘，中堅華基爾雲迪積克也揚言重拾勇態，加上堤亞高艾簡達拿等主將有望上陣，今晚聯賽默西賽德郡打吡作客有力擊敗一哥愛華頓，下周中歐聯開鑼前開客勝。（Now4K 611、621今晚7:00直播） 佐敦軒達臣上月尾對車路士因傷離場，養傷近半個月早前為英格蘭復出。利物浦傳奇射手艾德烈治指出此子可謂及時雨，事關該隊上仗2:7慘敗給維拉，正因為缺少了這位精神領袖：「佐敦軒達臣在場上的時候，總是和隊友交流，無論攻守，都能對球隊起到積極作用。」 拖肥遇紅軍無運行 ...
2020-10-17
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談頤性養壽（四）
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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800觀眾入場睇騷 高度戒備 泳兒做足安全措施 陳柏宇疫境憂乞食
新冠肺炎疫情反覆，令本港多個現場演出音樂活動煞停或延期，近月首個有現場觀眾的大型音樂會，前晚於旺角麥花臣場館舉行，大會嚴陣以待，實施多項防疫措施。 泳兒、陳柏宇、ERROR、鍾舒漫和妹妹鍾舒祺...
2020-10-17
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好好過日子——怎樣可以少用口罩
疫情中的必須用品是口罩，一隻口罩用多少時間卻不肯定，有時自駕外出，轉一個圈回來，戴口罩的時間，只是出家門下電梯到坐進汽車，然後到了目的地，若只是在街邊買點東西，口罩戴上脫下也不過幾分鐘的時間，然後回家，戴上口罩坐電梯進家門，一隻口罩的使命也就完成了，盡管使用時間極短，理論上來說，就要扔進垃圾桶了。 就這樣，據統計，香港每天扔進垃圾桶的口罩有四百萬到六百萬隻，數目巨大，其中像剛才說的那種前後使用不到十分鐘的，大概為數也不少。 即使不作甚麼口罩會不會溶解等考慮，只從浪費上說，每天這樣大量廢棄的口罩，也令人心寒。醫學界的朋友估計，疫情大概還要持續一年，在這一年裏，自然還要如此使用...
2020-10-17
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馬場浮世繪——無價寶研訊押後至下周一
馬會早前公布，競賽董事小組將於十月十三日星期二在跑馬地馬場研訊室，就騎師巫顯東於十月七日星期三跑馬地賽馬日在石梨貝讓賽（第90場）中策騎「無價寶」的方式，尤其是於過了六百米處後的騎法，繼續進行研訊。此項研訊因當日懸掛八號颱風訊號而須延期，小組現將於十月十九日星期一下午三時，繼續進行研訊。 馬場浮世繪
2020-10-17
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