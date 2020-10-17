  • 2020年10月17日 星期六
  • 26º
  • 74%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——噴火龍從化養尊處優

2020-10-17 列印
  今年唞暑期間，練馬師霍利時特別申請，將其廄內的一對馬「水箭龜」和「噴火龍」，運往從化馬場放草休息，結果「水箭龜」今季復出即拼入冷位，「噴火龍」明日上陣，又能否交出表現？霍利時昨晨表示，該駒上季經常在陣上走得接近，可惜未能贏馬，而且季尾階段又出現疲態，於是便決定將牠遣往從化馬場放草休息，希望馬匹體力能回復之餘，又可養回新鮮感，提高競賽情緒，今次「噴火龍」跑合適的千四米，賽前準備充足，有力跑回本身水準。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd