  • 2020年10月18日 星期日
  • 24º
  • 71%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 馬經

勝在有方——最合拍持續向上

2020-10-18 列印
　　「最合拍」上季於千四米能氣走其後再勝之「百步穿雲」和「蒙古王」，已知準繩中見進步。今季初出跑特首盃，可輕取內疊不利路段之「君達星」、「勝得精彩」、「錶之智能」和「旌暉」，此四匹對手翌戰均可入前兩名，足證水準甚高，即使本身屬鴛鴦地受益者，但看姿態銳得交關，稍留跑此程威力更強。今刻意隔六星期才再出，遇上香港短途精英青黃不接，這匹實齡未足五歲之忠心鐵馬負磅相對有利，當可持續向上突破。

　　「錶之智能」今季轉投東廄初出前準備欠完整，於不利之內疊路段得殿軍未算差，再出即能狂勝「日日精彩」，屬出色頭馬。四歲自購馬可能現時才踏入大熟黃金期，爭勝主角。「日日精彩」是演出極反覆之高班馬，剛戰閘前發現左後蹄球節多處割傷，且早段已失去蹄鐵，所以表現差到不似真。過往次仗常見好，如跑對步速節奏可第六次贏馬。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd