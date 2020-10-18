伊仁絮語——合夥年代拼個明白

第一場「家家勝意」來港前在澳洲作戰經驗豐富，更分別勝出千四米、千九米及二千米，成績並不差。雖然牠上季在港十三戰，要到季尾最後一役才跑獲第四，但評分已累積龐大跌幅，可視為見底訊號。上仗牠季內復出跑谷草千八，末段衝勢流於均速，結果又最再奪梗頸四。經一場熱身後，此駒復課明顯比前上力，今仗排一檔起步，儘管配冷門騎師薛恩，其實論馬絕非五班之流，而且同場沒有快馬，應可獨自輕鬆領放，若能掌控賽事步速，可望打破悶局。



第二場「合夥年代」今季演出較前進步，上季跑田草千二曾追入第三，僅負於今季有表現的「好運寶寶」，並可擊敗「會展達人」，證明本身甚有水準。上仗落敗可歸咎直路受困，並未能全力施為，但仍能跑獲第五名。今仗不但負磅最輕，而且換上莫雷拉策騎，定會拼個明白。



Ian