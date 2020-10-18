重點出擊——緻寶駒四班橫掃

疫情中的必須用品是口罩，一隻口罩用多少時間卻不肯定，有時自駕外出，轉一個圈回來，戴口罩的時間，只是出家門下電梯到坐進汽車，然後到了目的地，若只是在街邊買點東西，口罩戴上脫下也不過幾分鐘的時間，然後回家，戴上口罩坐電梯進家門，一隻口罩的使命也就完成了，盡管使用時間極短，理論上來說，就要扔進垃圾桶了。 就這樣，據統計，香港每天扔進垃圾桶的口罩有四百萬到六百萬隻，數目巨大，其中像剛才說的那種前後使用不到十分鐘的，大概為數也不少。 即使不作甚麼口罩會不會溶解等考慮，只從浪費上說，每天這樣大量廢棄的口罩，也令人心寒。醫學界的朋友估計，疫情大概還要持續一年，在這一年裏，自然還要如此使用...

2020-10-17