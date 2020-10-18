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重點出擊——緻寶駒四班橫掃

2020-10-18 列印
　　第二場四班千四米。「緻寶駒」上季607場次是筆者的大題推介，事後檢討敗因，除了騎師在直路階段取位論盡之外，當時蔡明紹選騎同場「美麗甜心」而放棄前駒，雖然該役雙雙落第，但「美麗甜心」翌仗能上名，或多或少反映紹仔評估「緻寶駒」的實力稍遜一籌；另一可能是其時「緻寶駒」的狀態只是初起階段，馬房並不急於一時。

之後「緻寶駒」轉向谷草發展，路程則忽長忽短，心意明顯不在此！但看牠最後一仗跑谷草一哩，在步速極不利追之下，直路抄大外疊能追回不少失地，看來評分已有見底迹象。

　　暑假期間，「緻寶駒」一直操練無間，並且三試大閘，今次做足工夫重返田草千四，畢竟本身出自上季572強組，現居四班勢可橫掃？

安西教練
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