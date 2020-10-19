  • 2020年10月19日 星期一
  • 27º
  • 62%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——何良食頭胡所有練者開齋

2020-10-19 列印
馬場浮世繪——何良食頭胡所有練者開齋
Previous Next

　　昨日舉行今季第十三個回合賽事，何良憑「君臨大地」食頭胡，至此所有馬房都已打開季內勝門。賽後何良慨歎自己馬房兵力有限，故此難以爭取成績，目前惟有見步行步，希望廄內馬主繼續支持，言語間流露無盡唏噓！至於「君臨大地」今仗之勝，何良表示：「『君臨大地』上仗季內復出已表現不錯，賽後我即部署以今仗為目標，並立刻聯絡田泰安幫手，而他也一口答應，畢竟人馬曾合作有過默契。此駒今仗備戰充足，賽前只擔心排檔稍差，結果憑負磅優勢贏了『賞心星』。」

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd