  • 2020年10月19日 星期一
  • 27º
  • 62%
熱門： 小秋彥黎美言新冠肺炎猥褻派錢

日報新聞 > 馬經

馬場浮世繪——夢想成金羅廄首駒四捷

2020-10-19 列印
　　羅廄「夢想成金」昨日再下一城，完成跨季四連捷，至今未逢敵手。查此駒是羅富全從練以來首匹連贏四場之馬，自然別具意義，而觀乎馬兒今仗取勝姿態仍然輕鬆，下仗力足挑戰五連霸！

馬場浮世繪

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd